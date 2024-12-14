Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çobanlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, hırsızlık suçundan aranmakta olan F.C. gözaltına alındı.
Jandarma operasyonu sonuç verdi
Yapılan incelemelerde, F.C.'nin adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ekiplerin başarılı operasyonu sonucunda şahıs yakalanarak işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Cezaevine gönderildi
Mahkeme tarafından tutuklanan F.C., cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi. Jandarma ekipleri, bölgede suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Kaynak: İHA