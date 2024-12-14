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Yetkililer, ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi yapılacağını ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde Mehmet Geniş’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzmir'de trafik kazası: Bir sürücü hayatını kaybetti

İzmir'de trafik kazası: Bir sürücü hayatını kaybetti

Tunceli merkeze bağlı Sinan köyü kırsalında meydana gelen olayda, av a giden Mehmet Geniş aniden fenalaştı. Yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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