Tunceli merkeze bağlı Sinan köyü kırsalında meydana gelen olayda, ava giden Mehmet Geniş aniden fenalaştı. Yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde Mehmet Geniş’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopsi ve inceleme başlatıldı
Yetkililer, ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi yapılacağını ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: İHA