Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sandıklı, Emirdağ ve Bolvadin ilçelerindeki hububat üreticilerinin emekleriyle yetiştirdiği ürünlerin kaybını önlemek için biçerdöver kontrollerine başladı. Bu kontrollerle, tarladan sofraya kadar ürünlerin kaybının minimize edilmesi ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hububat hasadında israfın önüne geçmek amacıyla Sandıklı, Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde biçerdöver kontrollerine başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin emeğiyle yetiştirdiği ve önemli birer gelir kaynağı olan hububat ürünlerinin hasat sırasında kayıplarının minimize edilmesi gerektiği vurgulandı.

Biçerdöver kontrollerinde, özellikle biçerdöver operatörlerinin belgeleri ile yangın söndürme ekipmanlarının denetlendiği belirtildi. Operatörlerin yetkinliklerinin ve ekipmanların güvenilirliğinin sağlanmasıyla birlikte, tarladan alınan ürünlerin kalitesinin ve miktarının korunması hedefleniyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hasat sürecinde çiftçileri bilgilendirme toplantıları düzenleyerek bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu toplantılar aracılığıyla çiftçilere, hububat hasadında dikkat edilmesi gereken noktalar ve teknik detaylar aktarılıyor. Böylece, çiftçilerin ürünlerini en verimli şekilde hasat etmeleri ve değerlendirmeleri sağlanıyor.