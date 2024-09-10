Afyonkarahisar’da jandarma destekli gerçekleştirilen denetimde göletlerde ağlarla kaçak olarak avlanan şahıslar suçüstü yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, kent genelinde tarım ve hayvancılık alanlarında çiftçi ve üreticilere yönelik gerek denetim, gerek eğitim ve önleyici hizmetlerin sürekli olarak devam ettiğini kaydetti.

Avlanan çok sayıda balık göle bırakıldı

Göletlerde de denetimlerin aralıksız sürdüğünü dile getiren Parlak, “Alınan ihbarlar üzerine ilimiz su ürünleri denetim ekiplerimiz tarafından Selevir Barajında kontrol planlanmış, jandarma destekli olarak yapılan faaliyet iki kontrol teknesi ile saat 00.10 itibarıyla başlamış ve saat 05.00’ te sona ermiştir. Yapılan kontrolde ticari avcılığın yıl boyu yasak olduğu alanda suya kaçak olarak bırakılan uzatma ağı olarak tabir edilen yaklaşık 20 bin metre uzunluğunda avlanma aracına imha edilmek üzere el konulmuştur. Ağlara takılan çok sayıda balık canlı olarak doğal alanına geri bırakılmıştır. Barajlar ve göllerde su seviyesinin azalması nedeniyle balıkların kolay ve fazla miktarda kaçak avlanabildiği göz önünde bulundurularak kontrol faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilecektir” diye konuştu.