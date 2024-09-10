Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik şekilde öldürülmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, olayla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceklerini ve adaletin sağlanması için Bakanlık olarak gerekli adımları atacaklarını duyurdu.

Bakanlık davaya müdahil olacak

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Narin Güran’ın ölümünün tüm ülkeyi derinden etkilediğini ifade etti. Bakan, “Narin’in acısı hepimizi derinden sarstı. Devlet olarak, olayın hemen ardından tüm kurumlarımız seferber oldu. Bu trajediye neden olan kişi veya kişilerin en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.

Psikososyal destek ve sosyal yardımlar

Olaydan etkilenen çocuklar ve aileler için sürecin başından itibaren psikososyal destek sağladıklarını vurgulayan Göktaş, Bakanlığın olayın yaşandığı mahallede devam eden destek çalışmalarını da belirtti. “Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik halleri bizim en hassas konumuz. Onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak, toplum olarak temel insanlık görevimizdir” diye konuştu.

Bakan Göktaş, çocuklara zarar vermeyi sadece hukuki değil, ahlaki ve toplumsal bir suç olarak tanımladığını ve bunun “kabul edilemez” olduğunu ifade etti.

Türkiye Aile Destek Programı'ndaki gelişmeler

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yıl sonuna kadar uzatılan Türkiye Aile Destek Programı hakkında da bilgi verdi. Sosyal yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma konusunda kararlı olduklarını belirten Göktaş, “Bu program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 95,9 milyar lira destek sağladık. Bu ayki ödemelerle birlikte Aile Desteği Bileşeni kapsamında 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında ise 900 milyon lira olmak üzere toplamda 3,8 milyar lira ödeme yapacağız” dedi.