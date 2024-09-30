Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde, 27 yaşındaki Z.M. adlı bir şahıs, tartıştığı 17 yaşındaki E.D.'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Olay, yerel saatle gerçekleşti.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Z.M. ve E.D. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Z.M. yanında bulundurduğu tabanca ile E.D.'nin üzerine ateş açtı. Yaralanan E.D., çevredeki vatandaşların acil sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi gözaltına alındı

Olayın ardından Z.M., cinayet aleti tabancasıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.