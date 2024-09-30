İzmir Alsancak Limanı'na geçen yılın ilk 10 ayında 13 kruvaziyer ile 10 bin yolcu gelirken, bu yıl aynı dönemde 46 kruvaziyer ile toplam 124 bin 116 yolcu getirdi.

Kruvaziyer turizminde uğrak destinasyonlardan biri olan İzmir Alsancak Limanı potansiyelini büyütüyor. Geçtiğimiz yıl Ocak-Eylül döneminde 13 kruvaziyer ile yolcunun 10 bin yolcunun geldiği İzmir Alsancak Limanı'na bu yıl aynı dönemde 46 kruvaziyer geldi.

Bu gemilerle gelen yolcu sayısı 124 bin 116 olurken, giden yolcu sayısı 5 bin 182 kişi oldu. Böylelikle 2024 yılının Eylül-Ocak döneminde toplam 129 bin 298 yolcu İzmir'e geldi.

Dünyanın önde gelen kruvaziyer firmalarından biri olan MSC Cruises'ın da bu yıl uğrak noktalarından biri Alsancak Limanı oldu. Alsancak Limanı'na ekimde dokuz, kasımda altı, aralıkta ise beş gemi olmak üzere toplam 20 geminin daha gelmesi bekleniyor.