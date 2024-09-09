Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen otomobilde iki Almanya vatandaşı yaralandı. Kaza, Ballık köyü yakınlarında meydana geldi.

Otomobil kontrolden çıktı

Edinilen bilgilere göre, Almanya uyruklu D.S. yönetimindeki BMG 2971 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, savrularak yol kenarına devrildi. Kazanın etkisiyle sürücü D.S. ve yanındaki Almanya vatandaşı S.S. yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.