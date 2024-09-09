İzmir'in 102. kurtuluş yıl dönümünde İzmirBüyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kürsüye çıkmasıyla vatandaşlar "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı. Başkan Tugay, vatandaşları selamlayarak "Hiçbir siyaset ve siyasi görüş vatan ve millet sevgisinin önüne geçemez" sözlerini sarf etti.

Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda az sayıda vatandaşın ve çocukların katılımıyla söze başladı. Kutlama törenine İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Karnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti milletvekilleriyle ilçe başkanları, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin katıldı.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları

İzBB Başkanı Tugay, İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümünde konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelirken katılımcılar hep bir ağızdan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıldı. Başkan Tugay, katılımcıları selamladı, kürsüye geçerek, "Böylesine özel bir günü 102 yıldır çocukluğumuzdan bu güne kimi zaman büyüklerimizle ve evlatlarımızla kutluyoruz. Bu günün ne kadar özel ve onurlu bir gün olduğunu anlatmaya kelimeler yetmiyor. Çünkü 9 Eylül'ün öncesinde İzmir'in düşman işgaliyle başlayıp ve ardından Anadolu'da kurtuluş savaşının ateşinin yakılmasıyla devam eden yaklaşık 3 yıl 4 ay süren o savaşta dünyanın en şanlı mücadelesinin zaferidir. Konuşmalarımızda Sakarya Meydan muharebesini, 26 ve 30 Ağustos'u ve de büyük zaferimizi, ardından Afyon'dan İzmir'e ulaşan o yolculuğu binlerce kez anlattık ve dinledik" dedi.

Başkan Tugay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına düşen görev böylesine özel bir günde sonuna kadar gurur ve onur duymaktır. Türk milletinin yaptığı o büyük kahramanlığa son nefesine kadar saygı duymaktır. Ama hiçbir saygı ve sevgi sadece sözde kalmamalıdır. Başka hiçbir değer insanın vatanı ve milletinin üzerine çıkmamalıdır. O nedenle böylesi kutlamalarda bir araya geldiğimiz bu günlerde tüm yurttaş ve gençlerimize hatırlatmak isterim. Bu onurlu ülkenin büyük liderleri ve onun silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet ve vatan için ona karşı görevimiz, sonuna kadar yerine getirmek ve her türlü siyasetin üzerinde tutmaktır. Hiçbir siyaset ve siyasi görüş vatan ve millet sevgisinin önüne geçemez. Türkiye Cumhuriyeti çıkarı söz konusu olduğunda, vatandaşlarımıza hizmet söz konusu olduğunda, İzmir'in çıkarına sahip çıkmak söz konusu olduğunda hiç kimse kendini bu görevden alması söz konusu olamaz."

Gençlere seslendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Özellikle gençler, bu ülkenin bu onurlu mücadelesinin devamını siz getirin, biz getirelim. Kimsenin başka ülkelere yerleşmek istediği bir ülke olmayalım. Eğer Kurtuluş Savaşı kahramanlarının ve büyük liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere haklarını helal etsin istiyorsanız bu mücadeleden asla geri adım atmayalım. Yaşasın İzmir, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığı ve yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" diyerek sözlerini noktaladı.

9 Eylül kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda dans, halk oyunları ve çeşitli gösterilerle coşku için de kutlanıyor. İzmir'in doğum günündeki kutlamalara ise katılım beklenenden az ve sönük geçiyor.