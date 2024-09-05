Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, hızlıca olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde H.Ş. (43) kontrolündeki otomobil, Afyonkarahisar-Isparta karayolunun 63. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü H.Ş. ile birlikte araçta bulunan R.Ş. (43), A.A.Ş. (11) ve E.Ş. (9) çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA