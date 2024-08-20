Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin traktör römorkuna çarpması sonucu biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

Kazanın detayları

18 Ağustos 2024 tarihinde, Evciler ilçesine bağlı Gökçek köyü yakınlarında üzücü bir kaza gerçekleşti. K.D. yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve Ş.Ö. tarafından kullanılan traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü K.D. ve yanındaki yolcu kadın ağır şekilde yaralandı.

Sürücü ve yolcu olay yerinde hayatını kaybetti

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletin sürücüsü ve yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, detaylı otopsi ve soruşturma için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kazanın sebebini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.