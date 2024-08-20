Geçtiğimiz akşam, Fenerbahçe'de gerçekleştirilen görkemli bir törenle dünya evine giren Pozam ve Arıcı'nın düğününe, dizinin oyuncu kadrosu ve birçok davetli katıldı.

Set aşkı gerçeğe dönüştü

Dizide 'Suna' ve 'Abidin' karakterlerine hayat veren Beril Pozam ile Ersin Arıcı, dizide kavuşamayan aşıkları canlandırmalarına rağmen gerçek hayatta mutluluğu buldu. Sette başlayan arkadaşlıkları, zamanla aşka dönüştü ve çift, bu özel anı sevdikleriyle paylaşarak hayatlarını birleştirdi.

Nikah töreninde sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi gördü ve çiftin düğünü, hem hayranları hem de meslektaşları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın, mutlu bir geleceğe adım attıkları bu özel gece, TV dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri oldu.