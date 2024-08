Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Kılıçkaya köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, yabancı plakalı bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü V.S.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Olayın detayları

Kaza, Çay ilçesi Kılıçkaya köyü yakınlarında meydana geldi. V.S. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü V.S. ile otomobilde bulunan H.V.E. (70), A.C. (42), A.S. (7) ve E.S. (3) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.