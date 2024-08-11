Yoğun katılımın olduğu konserde, Sefo sahne enerjisi ve hit şarkılarıyla İzmirli müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

İkonik pozunu verdi

Sefo, sahne performansı sırasında sürpriz bir hareketle geceyi daha da özel kıldı. Ünlü rapçi, olimpiyat atıcımız Yusuf Dikeç’in tarihe geçen ikonik pozunu sahnede sergileyerek, hem spora hem de kültürel değerlere olan duyarlılığını ortaya koydu. Bu anlamlı an, İzmirli hayranlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı ve konserin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

İmparatour, Sefo’nun Türkiye genelinde gerçekleştireceği birçok konserle devam edecek. İzmir’de başlayan bu heyecan, sanatçının diğer şehirlerdeki hayranlarını da coşturmayı sürdürecek.