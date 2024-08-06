Afyonkarahisar'ın Döger beldesinde jandarma ekipleri, kova içinde kenevir yetiştiren iki kişiyi yakaladı. A.S. ve E.S. isimli şahısların evinde yapılan baskında, odunluk deposunda kenevir ve esrar bulundu.

Operasyonda ele geçirilenler

İhsaniye ilçesine bağlı Döger beldesinde, jandarma ekipleri A.S. ve E.S. isimli şahısların evlerinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda odunluk olarak kullanılan bölümde kovalar içerisinde yetiştirilen 45 kök kenevir, 20 gram esrar, tabanca, tüfek ve mermi ele geçirdi.

Şüpheliler adliyeye sevk edilecek

Gözaltına alınan A.S. ve E.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.