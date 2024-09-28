Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün ve eğlencelerde silahla havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye sokan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Nisan ve Mayıs aylarında Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde silahlarla havaya ateş eden 11 kişi tespit edildi.

Havaya ateş açan 11 kişi gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, şahısların adreslerine eş zamanlı baskın düzenleyerek arama yaptı. Aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bine yakın mermi ele geçirildi. Olayın ardından havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye atan 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu tür tehlikeli davranışların önlenmesi için jandarma ekiplerinin denetimlerinin süreceği bildirildi.