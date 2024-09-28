Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçenin eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Fen Lisesi yapılmasını istedi. Bu önemli talep, Bakan Göktaş ve protokol üyelerinin de katıldığı Emirdağ Çocuk Evleri Sitesi temel atma töreninde dile getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da katılımıyla gerçekleştirilen Özcan-Başak Halaç Emirdağ Çocuk Evleri Sitesi’nin temel atma töreninde, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçenin eğitimde daha da ileriye taşınması için önemli bir talepte bulundu. Başkan Koyuncu, Emirdağ’a bir Fen Lisesi kazandırılması gerektiğini belirterek, “Emirdağ eğitimde büyük bir ivme yakaladı. Ancak, Dinar, Bolvadin ve Sandıklı'da olan Fen Liseleri’nin Emirdağ’da da olması şart" dedi.

Başkan Koyuncu, Emirdağ'ın eğitimde önemli bir noktaya geldiğini ve büyük başarılar elde ettiğini vurgulayarak, geçtiğimiz yıl LGS'de Afyonkarahisar’dan çıkan üç Türkiye birincisinden ikisinin Emirdağlı olduğunu hatırlattı. Bu başarıların Emirdağ’a yakışan bir Fen Lisesi ile taçlandırılması gerektiğini ifade eden Koyuncu, "Devletimizin bütçesinden tek bir kuruş çıkmadan Fen Lisesi, spor salonu ve iki yurt yapılması için bir dönüşüm talep ediyoruz" dedi.