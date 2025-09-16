Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde belediyeye ait yolcu midibüsü, yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.
Midibüs yol kenarına devrildi
Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde belediyeye ait yolcu taşımacılığı yapan midibüs, ilçe girişinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
12 kişi yaralandı
Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre midibüste bulunan 12 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sağlık ekipleri yaralıların genel durumlarının stabil olduğunu, ancak bazılarının müşahede altında tutulduğunu açıkladı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Midibüs yol kenarındaki ağaçlık alanda devrilmiş halde bulundu. Çevredekiler kazanın ardından yaralılara yardım etti. Polis ekipleri kazanın oluş nedenini araştırıyor.