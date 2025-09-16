Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, evlerinin ikinci katındaki pencereden düşerek ağır yaralandı. Küçük çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.
Olay Seydikemer’de meydana geldi
Muğla’nın Seydikemer ilçesi Menekşe Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, annesi yanında olmadığı sırada pencereye yaslanan 2 yaşındaki M.H.S., sinekliğin kırılması sonucu ikinci kattan aşağıya düştü.
Çocuğun hayati tehlikesi var
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan küçük çocuk önce Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan M.H.S., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Doktorlar, minik çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.
Uzmanlar, çocukların pencere ve balkonlarda tek başına bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.
Son yıllarda Türkiye genelinde artan benzer vakalar nedeniyle ailelere, çocuk güvenlik kilidi ve sağlamlaştırılmış sineklik sistemleri kullanmaları öneriliyor.
Çevredeki vatandaşların panik anları kameralara yansıdı. Bölgedeki sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı.