Afyonkarahisar'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin aniden açılan kapısına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi.

Kazanın ayrıntıları

Olay, Ü.İ. isimli sürücünün aracını park ettikten sonra kapısını aniden açmasıyla başladı. Bu esnada arkadan gelen M.E.K.'nin kullandığı 03 AGG 573 plakalı motosiklet, açık kapıya çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.E.K. ve yanında bulunan E.K. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları en yakın hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, kazanın ardından tedavileri devam ediyor.

Polis inceleme başlattı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.