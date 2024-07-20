Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin edinilen bilgilere göre, Ö.A. (51) idaresindeki 35 AOF 917 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun Emirin köyü yakınlarında şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ö.A. ile araçta bulunan E.A. (48), F.A. (23), N.K. (25), A.A. (16), B.A. (9), A.K. (7) ve D.K. (6) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.