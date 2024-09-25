Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerindeki Bolvadin Heybeli Termal Tesisleri Kavşağı'nda gerçekleşti.

Kazanın detayları

Edinilen bilgilere göre, E.Ö. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta M.U.'nun kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Ş.B., E.K., S.B., K.A. ve A.D.B. yaralandı.

Yaralıların durumu

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Jandarma inceleme başlattı

Kaza sonrası Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.