2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul ziyaretlerine devam eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Aydınlıkevler Samet Çakır Ortaokulu'nda kaynaştırma öğrencilerini ziyaret etti. Samimi bir ortamda öğrencilerin hayallerini dinleyip şarkılara eşlik eden Başkan Yıldız, sınıflarda ihtiyaç duyulan iki klimayı temin ederek hemen taktırdı.

“Her Çocuk Değerlidir”

Başkan Yıldız, özel gereksinimli çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, "Her birinin ne kadar değerli olduğunun farkındayım. Onların gülen yüzleri ve sevgileri bize umut ve ilham veriyor. Otizm, farklılıklarımızı kucaklayıp her bireyin benzersiz yeteneklerini keşfetmek için bir fırsattır. Özel bireylerin potansiyelini görmek ve desteklemek en önemli görevlerimizden biridir," dedi.

Başkan Yıldız, eğitimde ve hayatın her alanında özel bireylerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar diledi.