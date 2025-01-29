Afyonkarahisar'da bir kişinin grip şikâyetiyle gittiği özel bir klinikte halk arasında ‘atom' diye tabir edilen sarı serumun bağlanması sonrası fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi sonrası İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Olay, 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan iki çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), grip şikâyetiyle kliniğe başvurdu.

Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı.

Sonra ise ihbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımda 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

Olay sonrası Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.