Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmek için son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak mücadele, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, Twente karşısında galip gelmesi durumunda doğrudan play-off turuna katılma hakkı elde edecek. Beraberlik veya mağlubiyet halinde ise diğer maçların sonuçlarına göre tur atlama şansı bulunuyor.

Beş oyuncu kadroda yok

Beşiktaş'ta, UEFA listesinde yer almayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain ile sakatlıkları süren Paulista ve Tayyip Talha Sanuç bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, yüksek ateş nedeniyle Cher Ndour da kadroda yer almıyor.

Twente ise son maçında Malmö'yü yenerek ilk 24 iddiasını sürdürdü ve Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Beşiktaş'ın Twente karşısındaki performansı, Avrupa'daki yolculuğu açısından büyük önem taşıyor. Futbolseverler, bu heyecanlı mücadeleyi TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edebilecek.