Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, sosyal medya platformlarında propaganda amaçlı paylaşımlar yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı. Operasyon, dini istismar eden terör örgütleriyle ilişkili ve silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapıldı.

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Şüphelilerden 2’si tutuklandı, 4’ü serbest bırakıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı çalışmanın ardından, gözaltına alınan 6 şahıs adli mercilere sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İHA