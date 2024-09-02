Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, sosyal medya platformlarında propaganda amaçlı paylaşımlar yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı. Operasyon, dini istismar eden terör örgütleriyle ilişkili ve silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapıldı.

Şüphelilerden 2’si tutuklandı, 4’ü serbest bırakıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı çalışmanın ardından, gözaltına alınan 6 şahıs adli mercilere sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.