Kocaeli’de kimliği belirsiz kişi, bir köpeğini tabancayla vurarak öldürdü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmit ilçesine bağlı Hacı Hasan Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nin bahçesindeki köpeğe bir kişi tarafından ateş açıldı.

Köpek ölürken, silah sesi ve köpeğin acı içinde inlediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, köpeği öldüren şüphelinin tespiti ve bulunması için çalışma başlattı.

Sokakta yaşayan hayvanlara, özellikle de köpeklere “ötanazi” (öldürme) tartışmalarıyla tepkilere neden olan ve TBMM’de AK Partili ve MHP'li vekillerce onaylanan 17 maddelik kanun tasarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklı illerde köpek katliamları arttı.

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