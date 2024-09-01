Afyonkarahisar'ın Sülümenli kasabasında düzenlenen sünnet düğününde, havaya ateş açan bir şahıs 7 yaşındaki çocuğu karnından vurdu.
Olay anı ve sağlık durumu
Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Şüpheli yakalandı
Olayı gerçekleştiren 36 yaşındaki H.B.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor ve olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Editör: Sezin Türkyılmaz