Çanakkale Ayvacık açıklarında lastik bot arızası: 4 kaçak göçmen kurtarıldı! Çanakkale Ayvacık açıklarında lastik bot arızası: 4 kaçak göçmen kurtarıldı!

Afyonkarahisar'ın Sülümenli kasabasında düzenlenen sünnet düğününde, havaya ateş açan bir şahıs 7 yaşındaki çocuğu karnından vurdu.

Olay anı ve sağlık durumu

Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Şüpheli yakalandı

Olayı gerçekleştiren 36 yaşındaki H.B.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor ve olayla ilgili detaylar araştırılıyor.

Editör: Sezin Türkyılmaz