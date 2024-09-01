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Olayı gerçekleştiren 36 yaşındaki H.B.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor ve olayla ilgili detaylar araştırılıyor.

Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Afyonkarahisar 'ın Sülümenli kasabasında düzenlenen sünnet düğününde, havaya ateş açan bir şahıs 7 yaşındaki çocuğu karnından vurdu.

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