Edirne'de 1 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesiyle birlikte balık sezonu resmen açıldı. Balık Pazarındaki tezgahlar, sezonun ilk balıklarıyla donatıldı.

Balıkçıdan sezon tahminleri

Balıkçı esnafı Yusuf Çimen, bu yıl bol miktarda istavrit ve palamut beklediklerini belirtti. Çimen, “Gece saat 12’de kayıklar açıldı ve ilk mahsuller tezgaha geldi. İnşallah bu sene palamut ve hamsi bol olacak. Hava soğudukça hamsinin fiyatı düşer” dedi. Şu an kilosu 80 lira olan hamsinin balık bollaştıkça ucuzlayacağı öngörülüyor.

Müşterilerden beklentiler

Balık almaya gelen müşteriler de bu yıl fiyatların düşmesini ve bolluk yaşanmasını umut ediyor. Balıkçılar, hamsi, istavrit ve çinekop gibi çeşitlerin bol olmasını bekliyor.