Afyonkarahisar'ın Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Orhun Parkı'nda, sabah saatlerinde bir su kanalında kadın cesedi bulundu. Çevre sakinlerinin yüzü koyun yatan bir kadını fark ederek polise bildirmesi üzerine, olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yapılan incelemelerde, cesedin 19 yaşındaki S.T.'ye ait olduğu tespit edildi. Polis, S.T.'nin eski erkek arkadaşı Y.Ç.'nin olayla ilgisi olup olmadığını araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cinayet ihtimali üzerinde duruluyor. Polis, görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayın aydınlatılmasını hedefliyor.