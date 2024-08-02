Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan itfaiye hizmet binası, 3 kattan oluşacak ve 1.433 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Binanın çatısında 86 KW gücünde bir güneş enerji santrali bulunacak. Toplam 46 milyon 617 bin TL yatırımla temeli atılan tesisin, 210 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Başkan Mandalinci'den destek mesajı

Temel atma töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanında olan itfaiyemiz gücüne güç katıyor. Bodrum Belediyesi olarak büyükşehir belediyesi ile iş birliğimiz artarak devam ediyor” dedi.

"Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak hedefimiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, küresel ısınmanın etkisiyle orman yangınlarının daha sık ve yıkıcı hale geldiğine dikkat çekti. “2020’den bu yana Bodrum ve Muğla genelinde yaşadığımız yangınlar ekosistemleri tahrip ederken yaşam alanlarımızı da tehdit ediyor” dedi.

Başkan Aras, görev süresinin ilk 100 gününde Muğla genelinde 2.198 yangına ve 835 kaza kurtarma ile su baskınına müdahale ettiklerini belirtti. “Bodrum’da da yapımızı güçlendirmek adına buradayız. İtfaiye hizmetleri toplumun güvenliği ve sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmezdir. Bu nedenle itfaiye örgütümüzün hem teknik kapasitesini hem de personel kalitesini artırmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ayrıca, yangınla mücadelede su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasının da önemli olduğunu vurgulayan Başkan Aras, “Su kaynaklarımızın azalması, tarım ve içme suyu arzını tehdit ediyor. Bu da; gıda güvenliği ve halk sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturma ihtimalini büyütüyor” ifadelerini kullandı.