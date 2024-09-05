Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan getirileceği belirlenen tarihi eser niteliğindeki sikkeyi satmayı planlayan F.E. hakkında bilgi aldı ve harekete geçti.

3 kişi gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, F.E.'nin ilçeye tarihi eser getireceği ve bu eserleri satışa sunacağı bilgisini aldıktan sonra detaylı bir teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takipler sonucunda, Gazlıgöl beldesindeki bir tesiste F.E., R.A. ve A.K. gözaltına alındı.

Ele geçirilen sikkeler

Operasyon sırasında, şüphelilerin masadaki çantasında yapılan aramada toplam 130 tarihi sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler, tarihi ve kültürel değer taşıdıkları için Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliye yönelik adli işlemler başlatıldı.