Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitim sistemi kapsamında bu yılın taşımalarının yapılabilmesi için ihalelerini sürdürüyor.

Sandıklı ilçesi taşıma ihalesi

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için Sandıklı ilçesindeki temel eğitim öğrencilerinin taşınması hizmet alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile yapılacak. Bu ihale kapsamında, Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesinde bulunan taşımalı eğitim kapsamındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, 30 araç ile 181 iş günü boyunca taşıma merkezi okullara taşınacak. İhale tarihi 9 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

Çay ilçesi taşıma ihalesi

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için Çay ilçesindeki merkez ve merkeze bağlı köylerde bulunan öğrencilerin taşınması hizmet alımı işi de aynı tarihte gerçekleştirilecek. Çay ilçesinde taşıma kapsamına alınan merkez ve köylerdeki öğrenciler, 15 hat (araç) ile 5 taşıma merkezi okula, ortaöğretim ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise 24 hat (araç) ile 7 taşıma merkezi okula 181 iş günü boyunca taşınacak.