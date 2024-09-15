Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir kaçakçılık operasyonunda, bir tırda 2 milyon 860 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki denetim noktasında şüphe üzerine durdurdukları tırda kapsamlı bir arama yaptı.

Denetim noktasında şüphe üzerine durdu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin denetim sırasında, şüphe uyandıran bir tırı durdurdu. Ekiplerin detaylı araması sonucunda, tırın dorsesindeki kolilerde toplam 2 milyon 860 bin bandrolsüz makaron bulundu. Bandrolsüz makaronların yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye hazırlandığı değerlendiriliyor.

Tır sürücüsü gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak tır sürücüsü B.C., gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.