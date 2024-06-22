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- Hocalar'da iki otomobil çarpıştı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.S. yaralandı.

A.S. (25) idaresindeki 03 VE 946 plakalı otomobil, Aşağıtandır ile Ablak köy yolunun 4. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat , İhsaniye ve Hocalar ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.

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