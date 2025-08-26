İZBETON’un Yeni Genel Müdürü Gökhan Kara Oldu

Kazada yaralanan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zafer Yürüyüşü kapsamında gece boyunca sağlık nöbeti tutan UMKE ekibi, program dönüşünde kazaya rastladı. Ekipler hızla müdahalede bulunarak yaralılara olay yerinde acil tıbbi destek sağladı. Yaralıların durumlarını belirlemek için triyaj uygulaması yapan ekip, ardından yaralıları ileri tedavi için 112 Acil Sağlık personeline teslim etti.

Kaza, sabah saat 08.20 sıralarında Kocatepe mevkiinde gerçekleşti. Henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Tek taraflı meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, bölgede görev yapan UMKE ekipleri yaptı.

