Uşak Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla kapsamlı etkinlik programı hazırladı. Atapark’ta saat 22.15’te başlayacak programda Uşak Belediye Bandosu, zafer marşlarıyla coşkuyu yükseltecek. Ardından Uşak Kent Orkestrası, sevilen şarkılarıyla kutlamaya devam edecek.

31 Ağustos’ta Kurtuluş Destanı sahneye taşınacak

31 Ağustos akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da sahnelenecek “Bizim Destanımız” adlı belgesel tiyatro ile Uşak’ın kurtuluş mücadelesi belgeler ve anılar eşliğinde izleyiciye aktarılacak. Saat 21.30’da ise Atapark’ta açık hava sinemasıyla “Kurtuluş” filmi gösterilecek.

1 Eylül: Kurtuluş günü coşkusu ve dayanışma

1 Eylül’de Uşak’ın kurtuluşu etkinlikleri gün boyu sürecek:

15.00: Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde Uşaklı ressamların resim sergisi ziyarete açılacak.

18.30: İsmetpaşa Caddesi’nde halk, aynı sofrada buluşacak ve Kurtuluş Yemeği ile dayanışma ruhunu yaşayacak.

19.00: Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16’ları gökyüzünde muhteşem bir uçuş gösterisi sunacak.

19.30: Tiritoğlu Parkı’nda Kurtuluş Fotoğraf Sergisi açılacak, milli mücadelenin izleri günümüze taşınacak.

20.45: Atatürk Anıtı önünden başlayacak Kurtuluş Yürüyüşü, coşkulu kortej eşliğinde Atapark’a ulaşacak.

21.30: Atapark’ta Retrobus Konseri ile etkinlikler görkemli bir final yapacak.

Uşak Belediyesi, üç günlük kutlamalarla hem bayramın coşkusunu hem de şehrin tarihî kurtuluş mücadelesini vatandaşlarla birlikte yaşatacak.