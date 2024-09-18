Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun Bayat ilçesi yakınlarında gerçekleşti.

Kazanın detayları

Edinilen bilgilere göre, sürücü aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak kaza yaptı. Olayda şoför dahil olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Acil müdahale yapıldı

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir çalışma başlattı.