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Olayla ilgili otomobilde bulunan R.Ö. ve O.S. gözaltına alındı.

Araç içerisinde yapılan aramada, 5 bin 599 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Araç bir saat süren kovalamaca sonucu Yolçatı mevkisinde durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uygulama noktasındaki denetimleri sırasında, şüpheli bir aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak ters şeritten kaçtı.

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