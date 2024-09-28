Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İscehisar ilçesi ve Salar, Sülün, Değirmenayvalı beldelerinde düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 6 kişiyi gözaltına aldı. İ.H., M.G., M.K., S.G., M.D. ve O.D. isimli şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde kullanımı ve yasa dışı tütün satışı yapıldığına dair ihbarlar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 35 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 240 gram esrar, 3 gram kenevir tohumu, 5 adet uyuşturucu hap, bir ruhsatsız av tüfeği, 5 bin 280 doldurulmuş makaron, 10 kilo 300 gram açık kıyılmış tütün, 3 kilo 500 gram nargile tütünü, 7 elektronik sigara ve 15 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 6 kişi hakkında yasal işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu maddeyle mücadeledeki kararlılığı sürerken, bölgedeki benzer operasyonların devam edeceği bildirildi.