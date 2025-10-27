Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bonzai, esrar ve sentetik kannabinoid ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Emirdağ’da uyuşturucu operasyonu
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirdağ ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir operasyon düzenledi.
Operasyonda 20 gram bonzai, 2 gram tütüne karıştırılmış esrar ve 2 gram sentetik kannabinoid (180 kullanımlık peçete) ele geçirildi.
Ayrıca olay yerinde kurusıkı tabanca, uyuşturucu öğütme aparatı ve 4 cep telefonu bulundu.Ü
Operasyon kapsamında yakalanan G.K., G.A., A.C.K. ve R.B., hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal/ticareti’ ve ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak/kullanmak’ suçlarından yasal işlem başlatıldı.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı denetim ve operasyonlarının süreceğini bildirdi.