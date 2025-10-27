Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile “patpat” tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 80 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Feci kazada can verdi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. S.D. (43) idaresindeki 26 ZF 271 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında M.T. (80) yönetimindeki “patpat” ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle tarım aracı devrilirken, sürücü M.T. ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.T.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Tarım aracında yolcu olarak bulunan H.T. (72) ve kamyonet sürücüsü S.D. ise yaralı olarak Bolvadin ve Emirdağ’daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı ve kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.