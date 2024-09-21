Afyonkarahisar’da, 3.887 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetim sırasında gerçekleşti.

3 bin 887 kullanımlık uyuşturucu

Ekipler, kent girişinde şüpheli bir aracı durdurarak detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, 3 bin 887 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.Z., T.P., G.Ç. ve E.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.