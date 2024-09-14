Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde polis ekiplerinin denetimleri sırasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 2 milyon 860 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Araçta bulunan bu yüksek miktardaki boş makaronların yasa dışı tütün ticareti için kullanılabileceği düşünülüyor. Denetim sırasında yakalanan makaronlarla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer, yasa dışı tütün ve tütün ürünleri ticaretine karşı mücadelelerin devam edeceğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.