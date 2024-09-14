Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği ve bu yıl Alaçatı ile Çeşme’nin Kurtuluş coşkusunu birleştirdiği Çeşme Festivali, 13 Eylül'de başladı. "90'larda Çeşme" temasıyla organize edilen ve dört gün sürecek olan festival, 90'lı yılların ruhunu yeniden yaşatacak etkinliklerle dolu. Festivale, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli'nin yanı sıra ilçe protokolü de katıldı. Açılış, Çeşme Marina girişinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren bir kortej yürüyüşü ile başladı. Festivalin ilk günü, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Çeşme Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ile devam etti.

90'larda Çeşme teması ile dolup taşan etkinlikler

Festival, 90'lı yılların ruhunu yaşatmayı amaçlayan birçok etkinlik içeriyor. Etkinlikler arasında söyleşiler, konserler, sergiler, çocuk oyun atölyeleri ve halk oyunları gösterileri yer alıyor. Ayios Haralambos Kültür Merkezi’nde düzenlenen “90’larda Çeşme” söyleşisinde, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge ve Dr. Erdener Kavalcı konuşmacı olarak yer aldı. Başkan Denizli, konuşmacılara katılım belgelerini takdim etti.

Başkan Denizli'nin açıklamaları

Festivalin ilk gününde konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, festivale dair şunları söyledi:

“Bu yılki festivalimizin teması 90'lar. Benim çocukluğum ve gençliğim bu dönemde Çeşme'de geçti. Çeşme’nin gelişmesi çok değerli ama bunu yaparken geçmişin değerlerinden kopmamak gerektiğini düşünüyorum. Gençliğimize ve çocukluğumuza dair nostaljileri muhafaza etmek önemli. Bu hafta sonu geleneksel Çeşme Festivali’mizde geçmişe tatlı bir yolculuk yapacağız. Söyleşiler, konserler ve kıyaslamalar ile eski günleri anacağız.”

Festivalin zirveye ulaştığı gün

Festivalin ilk günü, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda Duo Blue konseri ile zirveye ulaştı. Bu etkinlik, festivalin coşkusunu pekiştirdi ve katılımcılar arasında büyük beğeni topladı.

Festivalden görüntüler ve detaylar

Festivalin detaylı programı ve etkinliklerden fotoğraflar, Çeşme Belediyesi'nin resmi web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. Katılımcılar, 90'lı yılların ruhunu yaşatan bu etkinliklerle hem geçmişin tatlarını hem de günümüzün renklerini bir arada bulma fırsatı yakalıyor.