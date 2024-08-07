Afyonkarahisar'ın Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaya geçidinden geçmekte olan D.Ç. (49) plakası tespit edilemeyen bir araç tarafından çarpıldı. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Yaralanan D.Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alındı

Kazanın ardından, kaçan sürücüyü bulmak amacıyla jandarma ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. Yapılan kamera incelemeleri sonucunda, aracın Nuribey beldesine giriş yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, aracı kullanan kişinin A.P. olduğunu belirleyerek şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, A.P.'nin ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.