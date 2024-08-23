Freni patlayan tır devrildi

Edinilen bilgilere göre, freni patlayan saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Tırın devrilmesiyle birlikte 9 araç kazaya karıştı. Olay yerine hızla sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

2 Ölü, 12 yaralı

Kazada Halil Güleç ve Kevser Şahin yaşamını yitirdi. 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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Güvenlik kameraları faciayı gözler önüne serdi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan tırın görüntüleri, kazanın boyutlarını ve tırın devrilme anını net bir şekilde ortaya koydu.

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Editör: Sezin Türkyılmaz