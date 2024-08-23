Freni patlayan tır devrildi

Edinilen bilgilere göre, freni patlayan saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Tırın devrilmesiyle birlikte 9 araç kazaya karıştı. Olay yerine hızla sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

2 Ölü, 12 yaralı

Kazada Halil Güleç ve Kevser Şahin yaşamını yitirdi. 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Güvenlik kameraları faciayı gözler önüne serdi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan tırın görüntüleri, kazanın boyutlarını ve tırın devrilme anını net bir şekilde ortaya koydu.