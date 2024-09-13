Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Elhan köyü yakınlarında, otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz yatan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, otomobilde başından vurulmuş halde bulunan kişinin 19 yaşındaki Halilhan K. olduğu belirlendi.

İncelemelerde silah bulunmadı

Olayın ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde tabancanın araçta bulunmadığı tespit edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip 11 kişinin ifadesine başvurarak, olayın şüphelisinin M.Ü. (50) olduğunu belirledi.

JASAT ekipleri, şüpheli M.Ü.'yü Emirdağ ilçe merkezinde, olayda kullanılan tabancayı satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.