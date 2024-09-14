Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinden başlayarak Kocatepe'ye uzanan Zafer Yürüyüşü’nün İzmir etabının ikinci gününde, Şuhutlu gençler Buca Belediyesi tarafından ev sahipliğinde ağırlandı. Etkinlik, tarihi Belkahve’de Mustafa Kemal Atatürk’ün şekerli kahve içtiği anıyı canlandırarak zafer ruhunu yaşatmayı amaçladı.

Atatürk'ün kahvesi anıldı

Zafer Yürüyüşü, Büyük Taarruz’un başladığı Kocatepe’den İzmir’e doğru devam ederken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’i ilk kez gördüğü Belkahve’de içtiği kahvenin anısına şekerli kahve içildi. Bu anlamlı etkinlik, Atatürk’ün kahve tercihini ve zafer ruhunu gençlere yaşatmayı hedefledi.

Buca Belediyesi’nin destekleri

Buca Afyonkarahisarlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Servet Bulut, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün normalde sade kahve içmesine rağmen, Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması anlamında şekerli kahve içtiğini belirtti. Bu geleneğin her yıl tekrar edileceği bilgisini verdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yürüyüş boyunca gençlere destek verdi.

Teşekkürler ve anma etkinlikleri

Servet Bulut ve Kadın Kolları Başkanı Fatma Ulu, programın sonunda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a, Çevre ve İklim Müdürü Mert Bartu Işık’a, park bahçeler, fen işleri, zabıta, temizlik ve kültür müdürlükleri ile diğer belediye çalışanlarına teşekkür etti. Ayrıca, Şuhutlu gençler ve Ege Bölgesi Afyonkarahisar Dernekleri Federasyonu üye derneklerine de katkılarından dolayı minnettarlıklarını ifade ettiler.

İzmir’de çevre bilinci ve bayraklar

25 Ağustos’ta başlayan Zafer Yürüyüşü, 11 Eylül’de Buca’nın Akıncılar Mahallesi’ndeki parkta çevre bilincini geliştirmek amacıyla park temizliği ve ağaç dikimi etkinlikleriyle devam etti. Şuhut’tan gelen ve İzmir’den katılan misafirlerle birlikte bayrakların ve kırmızı kumaş satışının yasak olduğu dönemde, ağaçlara Türk bayrakları asıldı. Dikilen ağaçlara Büyük Taarruz’un yaşandığı bazı bölgelerin isimleri verildi ve etkinlik, Kocatepe Zafer Yolunu andıran bir atmosferde tamamlandı.

Anıt park projesi ve peşekkürler

Buca Afyonkarahisarlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin sağladığı katkılar için Buca Belediyesi Başkan Danışmanı Abdullah Uluyurt’a minnettarlıklarını belirten yetkililer, Zafer Yürüyüşü’nün anısına 102 Buca'lı gençle başlanan projeyi ve bu anlam yüklü anıt park projesini destekleyen herkese teşekkür etti. Bu projeyle, tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya devam edeceklerini vurguladılar.