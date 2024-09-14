Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir alışveriş merkezinin tuvaletlerinde bir erkek şahsın cansız bedeni bulundu. Olay, alışveriş merkezinin tuvaletlerinde meydana geldi ve henüz belirlenemeyen bir neden nedeniyle hayatını kaybeden şahsın kimliği de netleşmedi.

Ceset tuvalette bulundu

Olay, İzmit ilçesinde yer alan AVM'nin tuvaletlerinde gerçekleşti. Tuvalette hareketsiz bir şekilde yatan erkek şahsı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine, olay yeri inceleme ekipleri de detaylı bir inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildi. Ölen şahsın kimliği hakkında henüz kesin bir bilgiye ulaşılamazken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.